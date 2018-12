John Oliver: humoriste engagé, bête noire de tous les trumpismes

Un professeur d'instruction civique planétaire ? L'appellation sent l'autre siècle. Optons pour une présentation moins repoussoir : voici l'humoriste le plus sérieusement engagé au monde. Il apparaît même telle l'ultime conscience de l'Amérique. D'ailleurs, il est anglais. John Oliver, 41 ans, s'impose comme la revanche des esprits avisés face à la rage trumpienne, avec son émission de télévision élaborée, documentée, drôle et même irrésistible : « Last Week Tonight », diffusée chaque dimanche soir sur la chaîne payante HBO (basée à New York et qui servit de modèle à Canal +).