Les djihadistes, acteurs de télé-réalité en Irak

C’est un « Faites entrer l’accusé » un peu spécial, révélateur de la tragédie irakienne et de sa violence, qui draine plusieurs millions de téléspectateurs devant la chaîne nationale Al-Iraqiya. Comme le raconte Le Monde, chaque vendredi soir, pendant l’heure que dure l’émission « Dans les griffes de la loi », des condamnés à mort se confessent face caméra, sur les lieux de leur crime, à propos des actes terroristes qu’ils ont commis au nom de l’organisation Etat islamique (EI). Rien n’est épargné aux téléspectateurs. Ni les images des attaques avec leur lot de victimes ensanglantées et de corps démembrés, ni la confrontation souvent houleuse avec les proches des victimes, ni bien sûr la litanie de remords et de regards contrits des condamnés.