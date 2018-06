Et si le transport maritime repassait à la voile?

« Avec 9 milliards de tonnes de fret et plus de 5 000 porte-conteneurs, les mers et les océans voient passer 90 % des marchandises transportées dans le monde », rappelle Basta! dans une enquête mise en ligne le 22 juin. Le site a rencontré l’équipe de l’entreprise Towt, installée à Douarnenez dans le Finistère. Celle-ci n’a pour l’instant affrété qu’un voilier capable de transporter 12 tonnes de marchandise, contre 40 000 tonnes en moyenne pour les porte-conteneurs au fioul, mais la construction d’un premier cargo à voile est envisagée.