Au Maroc, l’affaire Hajar Raissouni ravive les tensions politiques et sociétales

24 septembre 2019 Par ALI AMAR (LE DESK)

Arrêtée et jetée en prison pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage », la jeune journaliste marocaine a vu son procès s’ouvrir à Rabat ce lundi 23 septembre. Dans un royaume autoritaire dont la société est tiraillée entre ouverture et conservatisme, son cas a rouvert le débat sur les libertés individuelles et la liberté de la presse.