Hong Kong vote en masse après 169 jours de mobilisation

Hong Kong (Chine), envoyé spécial.– Une paix des braves a commencé tôt dimanche à Hong Kong, dès 07 h 30 du matin. Après 169 jours d’une mobilisation en faveur de la démocratie déclenchée par un projet de loi d’extradition vers la Chine – aujourd’hui abandonné – et de violents affrontements entre la police et les éléments les plus radicaux de la contestation à l’université Polytechnique, les Hongkongais se sont déplacés en nombre et dans le calme pour participer à des élections.