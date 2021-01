Comment le régime d’al-Sissi enferme et torture des enfants

Le Caire (Égypte).– En janvier 2016, Mohamed a tout juste 14 ans. Il est en pleines révisions quand, à deux heures du matin, des forces de sécurité non identifiées surgissent dans sa chambre, retournent ses placards et l’embarquent dans un minibus ne portant aucune inscription. « On le prend juste deux heures et on te le ramène après », s’entend répondre le père qui demande à les suivre. L’écolier studieux manque ses examens et disparaît pendant 35 jours. Sa famille ne reçoit aucune nouvelle, ni procès-verbal.