«En Israël, les juifs français sont renvoyés à leur “arabité”»

Fils d’immigrés égyptiens, Ron Cahlili, 59 ans, se définit comme « un homme de gauche et activiste mizrahi », nom donné en Israël aux juifs « orientaux » originaires du monde arabe, victimes de discrimination à leur arrivée en Israël dans les années 50 et 60. Dans une interview à Libération, il revient sur son documentaire réalisé pour la chaine publique israélienne Kan11, et consacré à l’alyah (littéralement la « montée » vers la Terre sainte, soit l’immigration en Israël) des juifs français, dont 10 à 30 % feraient demi-tour au bout d’un an.