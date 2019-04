Les discussions sur un exécutif nord-irlandais vont reprendre

25 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les gouvernements britannique et irlandais vont annoncer vendredi la reprise prochaine de discussions en vue de rétablir un gouvernement en Irlande du Nord, après plus d'un an de hiatus dans le dialogue, a rapporté jeudi soir la radio-télévision irlandaise, RTE.