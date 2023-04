Au Brésil, les géants du sucre responsables d’une pluie toxique

C’estC’est un empoisonnement sur plan. Hectare par hectare. Sur des parcelles alambiquées qui s’emboîtent le long des routes. Les avions épandeurs survolent les champs de canne à sucre pour y déverser les pesticides sur des surfaces de 100 à 400 hectares, parfois plus. Et ces épandages catastrophiques pour la santé et l’environnement ont été numérotés et consignés par les avionneurs, pour être remis au ministère brésilien de l’agriculture par les multinationales du sucre. C’est ainsi que des archives méconnues de l’agriculture intensive viennent d’être mises au jour par un consortium de médias composé du Guardian, Die Ziet, Repórter Brasil et Mediapart, sous la coordination du media à but non lucratif Lighthouse Reports.