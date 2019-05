La Saxe oscille entre l’extrême droite et l’Europe

Zittau (Allemagne), de notre envoyé spécial.– Des petits grenadiers de plomb qui attendent sagement l’ordre de bataille sous une couche de poussière, quelques maquettes d’avions militaires à la peinture écaillée ainsi qu’une lourde statuette argentée de l’aigle polonais. Tout cela est posé en désordre entre les piles de dossiers, sur les meubles sombres et rustiques du bureau de Jörg Domsgen, au deuxième étage d’une villa qui a connu des jours meilleurs.

Le petit homme chauve à la moustache bien soignée se présente comme contrôleur de gestion indépendant. Mais il fait aussi du courtage de pièces d’or, se bat pour la préservation d’une vieille caserne militaire et s’occupe de la trésorerie de section locale de la Société saxonne de chasse. Surtout, il est le no 1 du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) pour la ville saxonne de Zittau.

À seulement quelques minutes de marche de son bureau, on trouve le très beau centre médiéval d’une ville de 25 000 habitants, qui se trouve au cœur de la « région des trois frontières ». À l’est, la frontière polonaise s’arrête littéralement aux portes de la ville. Et au sud, il ne faut pas plus de cinq minutes pour atteindre le territoire de la République tchèque. « Environ 6 000 Tchèques et 10 000 Polonais viennent travailler chaque jour dans la région. Le réseau local des Caisses d’épargne évalue leurs dépôts et ceux des entreprises de ces pays à 50 millions d’euros », précise-t-on à la Chambre de commerce et d’industrie de la ville.

du

Nibelung

Côté allemand, Zittau se niche dans une « encoche » taillée par l’histoire et les guerres, en bordure de l’ancien royaume de Bohême. Au nord, on remonte sur Görlitz et la Saxe du charbon, une région aux terres raclées par les grandes excavatrices de lignite, là où les hommes craignent les remous de la transition énergétique et la perte des emplois hérités de leurs parents. À l’ouest enfin, au-delà de cette frontière tordue, c’est toute la beauté de la Suisse saxonne qui s’étend. Les forêts giboyeuses et les étonnantes formations de grès de ce massif de basse montagne ont inspiré les musiciens, écrivains et peintres romantiques allemands et suisses du XIXsiècle, de Richard Wagner, le maître de, à Caspar David Friedrich et ses paysages irréels, mystiques et transcendants.

Par ailleurs, les sous-sols métallifères de la région, ses cours d’eau et ses forêts capables d’alimenter le feu des forges et les ancêtres des hauts-fourneaux ont été au cœur de la révolution métallurgique et industriel du Moyen Âge. Ces éléments, parmi bien d’autres, font de la Saxe une région d’Allemagne pas comme les autres, un haut lieu de « l’âme allemande », où l’on est parfois un peu plus fier qu’ailleurs de ses traditions. Un peu trop peut-être.

Comme presque partout en Saxe, trente ans après la chute du mur de Berlin, les infrastructures, rues et bâtiments ont été rénovés de fond en comble. De quoi faire pâlir d’envie pas mal d’édiles de l’ouest du pays. En revanche, on ne se bouscule pas dans les rues et sur les places. Les quelques personnes âgées qui y déambulent semblent avoir été payées pour faire de la figuration. Le passage d’un enfant ou d’un jeune couple est presque une bénédiction.

Donald Tusk, Angela Merkel et José Manuel Barroso lors de l'ouverture de la zone Schengen à quinze nouveaux pays, à Zittau le 21 décembre 2007. © REUTERS/Fabrizio Bensch

Le district de Görlitz où se trouve Zittau aligne à cet égard quelques tristes records. Il a la population la plus âgée d’Allemagne, les prix locatifs les plus bas mais aussi le revenu moyen par habitant le plus faible. De 2012 à 2030, la population devrait avoir diminué d’environ 18 %, pour cause de départs ou de décès. « Le problème de la région, c’est que nous sommes isolés et défavorisés. Le réseau routier est insuffisant pour rejoindre Dresde rapidement. Et puis, il y a la criminalité frontalière. Les voitures volées, la prostitution et le trafic de “crystal meth”. Tout cela fait qu’aucune industrie ne vient s’installer ici. Il y a du chômage et les jeunes qui veulent réussir partent. Quant aux subventions européennes, ce n’est pas chez nous qu’elles vont. Elles partent de l’autre côté de la frontière », explique le candidat Domsgen.

Face à un tel contexte dépressif, il n’est pas étonnant que les affiches électorales des européennes installées près de la mairie s’ennuient ferme. D’autant plus qu’elles ont de la concurrence. « Dimanche prochain, nous voterons double à Zittau. Pour les européennes, mais surtout pour les municipales. C’est celles-là qui comptent pour nous », explique Jörg Domsgen, qui espère bien rompre avec une série noire. En 2005, celui qui se définit comme un « ultraconservateur » avait créé le parti EID (Unité et initiative pour l’Allemagne). Proche de formations nationalistes comme l’Union sociale allemande (DSU) ou le NPD, il semble que l’EID n’ait jamais pu attirer plus d’une quinzaine de membres et 77 voix aux municipales de 2008.

Jörg Domsgen.

En 2011, uneconduit le président de la République fédérale Christian Wulff en personne à l’attaquer en justice. Cela pour uncommentaire posté sur Facebook. Il y comparait la première dame d’Allemagne saluant la foule à une jeune Allemande faisant le salut hitlérien, telle une, ces jeunes filles envoyées en tout dernier recours au front par un Hitler dément.

Enfin, aux municipales de 2014, Jörg Domsgen, qui a aussi été brièvement membre du SED et du PDS, « mais pas longtemps et à cause de mes parents », s’était un peu « emmêlé les pinceaux » en autodésignant les candidats de sa liste. La procédure est illégale. L’élection avait alors été annulée et recommencée. Les candidats de l’AfD en avaient été exclus. Mais aujourd’hui, il semble certain d’entrer au conseil municipal.

La « crise des migrants » de 2015 a en effet radicalement changé la donne. Depuis la chute du Mur, la Saxe s’est vite signalée à l’attention publique pour ses agressions racistes et ses groupuscules skinheads et d’extrême droite. Plus tard, la « sédimentation sociale et politique » de ces tendances saxoises a fourni le terreau de réseaux terroristes néonazis ou encore de vastes mouvements citoyens xénophobes, tels Pegida ou Legida.

C’est aussi en Saxe que, pour la première fois depuis 1968, le parti national allemand (NPD) a pu rentrer dans un parlement régional (2004). Forcément, l’arrivée brusque d’un million de réfugiés en Allemagne a joué le rôle d’un puissant engrais et a fait exploser les scores de l’extrême droite « modérée » désormais représentée par l’AfD. En 2017, le parti a ainsi pu établir un record national en devenant le parti no 1 en Saxe avec 27 % des voix, tout juste devant la CDU d'Angela Merkel (26,9 %) qui gouverne pourtant la région depuis trente ans.

Dans le Land même, la circonscription électorale de Görlitz-Zittau est devenue la deuxième circonscription la plus brune avec 32,9 % des électeurs qui ont voté pour un parti qui, comme on l’a vu en septembre 2018 lors des événements racistes de Chemnitz, n’hésite plus à manifester aux côtés des éléments néonazis les plus violents.

C’est d’ailleurs à Görlitz-Zittau que l’AfD a enregistré l’un de ses plus beaux succès. Jusqu’en 2017, cette circonscription a été le fief du secrétaire général de la CDU saxonne Michael Kretschmer, originaire de Görlitz et député fédéral élu et réélu depuis 2002. En 2017, celui-ci s’attendait donc à être réélu, comme d’habitude. Sauf qu’un peintre en bâtiment inconnu du grand public lui a fait mordre la poussière.

« Nous savions que nous allions avoir un bon résultat. Mais nous n’avions vraiment pas compté sur le gain d‘un siège », explique M. Chrupalla, un ancien de la CDU qui a fait campagne sur les thèmes de la criminalité, du contrôle d’identité aux frontières et de la baisse de la fiscalité des entreprises. « On aurait pu le remplacer par un manche à balai, il aurait quand même été élu », estime le conseiller départemental Bernd Lange pour qui, « si Berlin et Dresde ne croient plus en la région, il y a un moment où la région ne croit plus en elle ».