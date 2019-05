Pourquoi voter aux européennes ?

On n’est pas naïf. On sait bien que le Parlement européen a encore trop peu de poids par rapport à la Commission et aux négociations intergouvernementales, que les lobbies ont pris un ascendant démesuré à Bruxelles, que les politiques monétaires de la BCE surdéterminent tout ce qui peut être mené au sein de la zone euro.

Faut-il pour autant bouder les urnes, abandonner son vote à celles et ceux qui ne vont pas se priver, dimanche, d’aller dans l’isoloir ?

L'eurodéputée néerlandaise Judith Sargentini, le 12 septembre 2018, lors du vote sur son rapport sur la Hongrie d'Orbán © Reuters

La politique économique européenne est un désastre. Le dogme de l’austérité budgétaire a mis à genoux la Grèce, tandis qu’il a renforcé les inégalités sur le continent, creusant l’écart entre les économies exportatrices, Allemagne en tête, et les pays du Sud européen. Le chantage mené par l’Eurogroupe pendant les six premiers mois du gouvernement Tsipras, en 2015, et l’échec de celui-ci à éviter un nouveau mémorandum d’austérité malgré le « non » massif du peuple grec, ont révélé au grand jour le manque de démocratie dans nos institutions européennes. Quant à l’Europe sociale, dont l’impensé est à l’origine d’une grande partie du « non » de gauche au référendum français de 2005, elle sonne pour beaucoup comme un oxymore.

Le tableau est sombre, mais il ne signifie pas pour autant que nous sommes complètement impuissants. Si le rôle du Parlement de Strasbourg que nous devons élire dimanche est encore limité, il a déjà plus d’envergure que par le passé. Depuis le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009, ses pouvoirs ont été étendus. Son aval est nécessaire pour adopter les projets de lois initiés par la Commission, et il peut intervenir largement dans l’élaboration des textes. Il est même souvent plus audacieux que l’exécutif européen, comme en témoigne le dossier des frais de communications de téléphonie portable : c’est l’assemblée de Strasbourg qui a poussé à l’abolition des surcoûts tarifaires à l’étranger, alors que la Commission et les États membres traînaient la patte.

Les eurodéputés peuvent aussi retoquer un texte jugé trop mou – c’est arrivé sur le sujet de la protection des lanceurs d’alerte – et infléchir une position de la Commission. On l’a vu au moment du vote, il y a deux mois, de la réglementation sur les émissions de CO 2 des véhicules neufs. Le Parlement était partisan d’un seuil de limitation plus ambitieux que la Commission : 40 %, contre 30 %. Un compromis a finalement été trouvé à 37,5 %.

Bref, bon an mal an, l’Europe avance, et elle est partout : politique agricole – où l’agro-industrie productiviste n’est pour l’heure pas remise en cause ; réglementation environnementale – où les mesures ne sont pas encore à la hauteur des enjeux ; protection des données – où le Parlement s’est illustré par des avancées avec un texte adopté en avril 2016 qui a permis depuis de nombreux dépôts de plainte.

Les eurodéputés sont parfois à l’initiative de résolutions offensives. En septembre, une majorité d’entre eux ont voté en faveur du rapport Sargentini, qui dénonçait les entorses à l’État de droit de l’exécutif hongrois et appelait à sanctionner le gouvernement Orbán. L’institution parlementaire atteint là toutefois l’une de ses limites : d’après l’article 7 du traité européen, c’est au Conseil (qui réunit les chefs d’État et de gouvernement), et à l’unanimité, que des sanctions peuvent être décidées à l’encontre d’un État membre. L’impuissance face au cas Orbán est un exemple, parmi d’autres, du rôle très contraint du Parlement européen. On pourrait aussi pointer les critères de l’austérité budgétaire, sur lesquels il n’a pas de prise ; la politique migratoire dessinée par la Commission Juncker… Sur de nombreux dossiers, inertie des institutions, frilosité des dirigeants et hypocrisie des étiquettes politiques se conjuguent pour nourrir le statu quo.

En conséquence, c’est une politique du plus petit dénominateur commun qui domine, autour de deux familles politiques (à droite le Parti populaire européen, PPE, et au centre-gauche l’Alliance des socialistes et démocrates, S&D) qui se sont réparti les principaux postes de pouvoir, ayant toujours constitué les deux plus gros groupes au Parlement. Mais si un troisième groupe, constitué de gauches critiques et/ou de gauches écologiques parvenait à bousculer cet équilibre, il en irait tout autrement des rapports de force dans les différents organes européens. Même si ses pouvoirs sont formellement faibles, un hémicycle penchant à gauche pourrait exercer une pression significative sur les politiques décidées à Bruxelles.

On l’a vu pendant la vague d’arrivée des exilés des guerres en Irak et en Syrie, en 2015 : tout est affaire de rapport de forces. Bien que la Commission ait décidé un programme – pourtant modeste au regard des besoins – de répartition des demandeurs d’asile à travers les États membres, plusieurs pays ont refusé de l’appliquer. Dans ce déni de l’urgence de l’accueil, le premier ministre hongrois Viktor Orbán a fait figure de proue, construisant, patiemment, une alliance de plusieurs pays avec lui.

Aujourd’hui, bien que l’homme fort de Budapest affirme le contraire, ce sont ses idées qui ont gagné au niveau européen : en termes de politique des réfugiés, on ne parle plus que « pression migratoire », « fermeture des frontières », « sécurité », et la réforme promise du système de Dublin est tombée aux oubliettes. Le rapport de forces aurait certainement été tout autre si une majorité de dirigeants à Bruxelles avaient défendu des idées d’ouverture, de tolérance et de solidarité.