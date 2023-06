Saint-Gobain au centre d’un scandale sanitaire aux États-Unis

MerrimackMerrimack (New Hampshire, États-Unis).– À Merrimack, petite ville de la côte est des États-Unis, « beaucoup de choses » sont longtemps restées « inexpliquées », confient des habitant·es à Mediapart. « Il y avait cette poussière bizarre » aux fenêtres et « tous ces chiens, ces chiens avec les tumeurs et les cancers ». Et les gens malades, cette personne « sans aucun antécédent familial ». « Et ce jeune, pourquoi ce jeune ? »