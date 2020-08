En Biélorussie, l’opposition n’est pas sur la même longueur d’onde

Nous ne saurons probablement jamais comment les Biélorusses ont voté le 9 août. Personne ne doute que les résultats des élections ont été falsifiés, mais il n’a pas été prouvé non plus qu’Alexandre Loukachenko les avait effectivement perdues. Les tentatives d’extrapolation des votes sur la base d’échantillons non aléatoires dans les circonscriptions ont donné des estimations comprises entre environ 30 % et 60 % en faveur de Svetlana Tsikhanovskaïa. Donc, les résultats disponibles, y compris officiels, ne nous permettent pas de déterminer qui a gagné.