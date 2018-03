Sur fond de scandale financier, le président d’une fondation du FN démissionne

À Strasbourg, les ennuis s’accumulent pour le Front national. Déjà mis en examen dans l’affaire des assistants et épinglé par le Parlement européen pour plus de 427 000 euros de dépenses de son groupe jugées « non conformes », le FN voit désormais la gestion de sa fondation européenne dénoncée… par son nouveau président, Jean-Luc Schaffhauser.