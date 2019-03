Droit d’auteur: l’Europe prend un virage risqué

C’est un texte qui n’a pas fini de faire parler de lui : les États membres de l’Union européenne ont deux ans pour transcrire dans leur législation nationale la directive “droit d’auteur” adoptée mardi par le parlement de l’UE (par 348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions). À plus brève échéance, c’est le soutien des États membres qui peut encore être refusé lors du conseil du 9 avril prochain. Un dernier espoir pour les opposants, auquel s’accroche la députée allemande Julia Reda, qui a fait de la directive le combat de sa mandature et regrette « un jour noir pour Internet ».