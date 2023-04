Ukraine : à Zaporijjia, vivre à l’ombre de la centrale nucléaire

ZaporijjiaZaporijjia (Ukraine).– Du centre-ville de Zaporijjia, vaste cité industrielle, on ne la voit pas. On ne fait que deviner sa présence, à 60 kilomètres de là, au-delà du fleuve. Pour l’apercevoir, il faut prendre la route vers l’ouest, jusqu’à Nikopol, d’où l’on peut distinguer la silhouette de ses deux tours de refroidissement et des bâtiments qui abritent ses six réacteurs nucléaires.