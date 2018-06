L'UE reporte sa décision sur les négociations d'adhésion de Tirana et Skopje

26 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les pays de l'Union européenne ont décidé mardi de reporter d'au moins un an leur décision sur un éventuel feu vert à des négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine à l'UE, la France et les Pays-Bas ayant réclamé au préalable de nouvelles réformes au sein de l'UE.