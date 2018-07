Le Zimbabwe se prépare à un scrutin historique, sans Mugabe

Vingt-trois candidats, une opposition qui a pu faire campagne dans le calme et des observateurs internationaux invités à suivre le scrutin : sans même en connaître l'issue, la campagne électorale qui s'achèvera lundi 30 juillet au Zimbabwe (avec un possible second tour le 8 septembre) marquera l'histoire de ce pays d'Afrique australe. Certes, des incidents et intimidations de la part du pouvoir ont été rapportés, et l'opposition craint des irrégularités lors du vote. Mais rien qui se rapproche du cortège de violences et de fraudes des années Mugabe.