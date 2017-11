Venezuela: le Parlement européen soutient l’aile radicale de l’opposition

L'Union européenne adresse un message clair contre le président vénézuélien Nicolás Maduro. La conférence des présidents, les chefs des groupes politiques et le président européen ont, ce jeudi 26 octobre, décerné le prix Sakharov à « l'opposition démocratique du Venezuela » : l'Assemblée nationale et les prisonniers politiques. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui qualifie le Venezuela de « dictature », a appelé « à une transition démocratique pacifique que tous les Vénézuéliens attendent désespérément » et a rappelé le soutien « sans limites à l’Assemblée nationale vénézuélienne démocratiquement élue », lors de la session plénière de ce jeudi.