Près d'un million de Chiliens manifestent contre les inégalités économiques

26 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Près d'un million de Chiliens ont manifesté vendredi dans les rues de la capitale Santiago pour protester contre les inégalités économiques et la hausse du coût de la vie, le plus grand rassemblement depuis que la contestation a éclaté et donné lieu depuis une semaine à des débordements violents.