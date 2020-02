D’anciens responsables européens, parmi lesquels Sigmar Gabriel, ex-ministre des affaires étrangères allemand et vice-chancelier, Mary Robinson, ex-présidente irlandaise et Haute commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, ou Javier Solana, ancien ministre des affaires étrangères espagnol, secrétaire général de l’OTAN et haut représentant de l’UE pour la Politique étrangère et de sécurité commune, ont signé une tribune pour exprimer leur « profonde inquiétude face au plan du président Trump pour le Moyen-Orient, intitulé "De la paix à la prospérité" ».