Le recours à la prostitution mine les missions d’observation électorales

Dakar (Sénégal), de notre correspondant.– L’Union européenne a eu du flair, ou de bons renseignements. Une semaine avant la révélation par le quotidien britannique The Times, le 9 février 2018, de la fréquentation de prostituées par des employés d’Oxfam (dont le directeur de la branche britannique vient d’annoncer son prochain départ) en Haïti, des « aspects éthiques » ont été ajoutés au code de conduite des observateurs de ses missions électorales. Les comportements considérés comme du harcèlement sexuel y sont détaillés. « L’abus d’alcool, l’usage de drogues illégales et le recours à la prostitution » y sont mentionnés comme « strictement interdits ». La chaîne hiérarchique d’écoute et d’alerte est explicitée.