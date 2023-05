Zahra, morte pour quelques fraises espagnoles

SanSan Juan del Puerto, Huelva (Espagne).– Aïcha* s’installe péniblement à la table, en jetant un œil derrière le rideau. « Si le patron apprend qu’on a rencontré une journaliste, on sera expulsées et interdites de travailler en Espagne. On a peur qu’un mouchard nous ait suivies, on est sous surveillance permanente. »