La guerre sino-indienne de 1962 résonne encore

«Lorsque l’Inde et la Chine se rencontrent, le monde regarde. » Le 14 juillet 2014, Xi Jinping avait trouvé la bonne formule lors de sa première visite officielle en Inde, pendant laquelle il avait été reçu par le premier ministre Narendra Modi. À l’époque, le climat était à la réconciliation et aux grands discours sur des partenariats positifs. Ce n’est plus le cas.