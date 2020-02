La rédaction de «Libération» lance un ultimatum à son actionnaire

Dans la presse contrôlée par les milliardaires, la vie n’est décidément pas un long fleuve tranquille pour les journalistes qui cherchent à faire honnêtement et dignement leur travail. Rachetée au cours de l’été 2015 par Patrick Drahi, le propriétaire et PDG d’Altice, qui contrôle aussi le groupe L’Express, BFM TV, BFM Business ou encore RMC, les journalistes de Libération ne cessent d’en faire l’expérience. À preuve, une nouvelle crise vient encore de se déclarer entre les personnels du journal et son actionnaire.