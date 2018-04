Expérience de Stanford: histoire d’un mensonge

En 1971, le professeur Philip Zimbardo mène une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale, avec 22 étudiants volontaires pour jouer les rôles de gardiens et de prisonniers au sein d’une fausse prison installée dans l’Université Stanford. L’expérience, qui devait durer deux semaines, fut arrêtée au bout de six jours, car « les gardiens se montrèrent brutaux et souvent sadiques et les prisonniers, après une tentative de rébellion, dociles et accommodants, même si la moitié d’entre eux furent si perturbés psychologiquement qu’ils durent être libérés plus tôt que prévu ».