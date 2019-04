Qui remportera la primaire démocrate aux États-Unis ? Dans ce pays où l’argent est, encore plus qu’ailleurs, le nerf de la guerre politique, c’est à celui qui récoltera le plus de de dons. Joe Biden et Bernie Sanders se sont engagés dans une course pour collecter des fonds. « Vendredi, l’équipe de campagne de M. Biden a annoncé qu’elle avait collecté 6,3 millions durant les dernières vingt-quatre heures, battant M. Sanders qui avait collecté 5,9 millions », rapporte le New York Times.