C’estC’est un film absolument nécessaire que Mediapart vous invite à voir en avant-première, avant sa diffusion le 3 mai sur la chaîne YouTube d’Amnesty International France.

Cybersurveillance, un impact planétaire, coréalisé par Arnaud Constant et Nicolas Thomas et produit par Amnesty International France, retrace l’affaire Pegasus, un vaste scandale d’espionnage ciblant des militant·es des droits humains, au moins 180 journalistes, dont le Mexicain Cecilio Pineda, espionné peu avant son assassinat en 2017.

En juillet 2021, le consortium Forbidden Stories, avec l’appui du Security Lab de l’ONG Amnesty International, et seize médias internationaux ont mis au jour les pratiques d’une dizaine d’États (Maroc, Inde, Mexique, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Rwanda, Arabie saoudite, Togo, Émirats arabes unis, Bahreïn, Hongrie) ayant utilisé sans le moindre contrôle un logiciel espion surpuissant commercialisé par NSO, une société privée israélienne.

Cibles potentielles de cette surveillance : 50 000 numéros de téléphone, répartis dans cinquante pays. Parmi ces numéros : Emmanuel Macron, son premier ministre et quatorze ministres français ; les proches du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné par les services saoudiens à Istanbul en 2018 ; le premier ministre espagnol, sa ministre de la défense et 63 indépendantistes catalans ; des figures de l’opposition rwandaise, etc.

Cybersurveillance, un impact planétaire revient avec précision sur la façon dont ce scandale mondial a été révélé. Il raconte, de façon plus intime, la violence ressentie par les journalistes et les militant·es ciblé·es, dont la vie privée a été espionnée. Il insiste aussi sur l’importance d’une prise de conscience générale, alors que les réactions des gouvernements ont été timides depuis la révélation du scandale Pegasus.

« C’était un projet difficile à mener car il fallait rester sous le radar en permanence, raconte dans le film Laurent Richard, directeur du consortium Forbidden Stories. Avec Pegasus, on a pu mettre un nom et un visage sur les victimes. Quand on regarde pour quels types d’histoires les journalistes meurent, sont assassinés ou emprisonnés, ce sont à chaque fois des enquêtes extrêmement importantes pour l’intérêt général : elles portent sur la corruption, la violation des droits de l’homme, le blanchiment d’argent, les crimes environnementaux. »

Le film plaide aussi pour une régulation au niveau mondial de l’utilisation de la cybersurveillance privée. « On ne peut pas faire comme si le projet Pegasus n’avait pas existé, comme si cette crise de la surveillance n’était pas là. Les États n’ont pas d’autre choix que de se saisir de la question [...] si on veut respecter les droits humains », insiste Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty International France.

Parmi les journalistes ciblés, Edwy Plenel, président de Mediapart, et Lénaïg Bredoux, responsable éditoriale des questions de genre, espionnés pour le compte du Maroc. Dans le documentaire, Lénaïg Bredoux revient sur cet épisode douloureux : « Quand on regarde les périodes plus précises d’espionnage de mon téléphone, les sondes sont très importantes dans les périodes qui précèdent les dossiers et les arrestations de plusieurs journalistes marocains sous le prétexte d’accusations de violences sexuelles. Il est très vraisemblable que le régime marocain, d’une manière ou d’une autre, ait cherché des éléments dans mon téléphone. »

À la suite des révélations de l’affaire Pegasus, notre directeur de la publication Edwy Plenel et notre journaliste Lenaïg Bredoux ainsi que le journal Mediapart ont porté plainte contre X pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et piratage informatique (« introduction et maintien frauduleux dans un traitement automatisé de données » en jargon juridique). Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. Un juge d’instruction a été désigné pour poursuivre les investigations dans le cadre d’une information judiciaire.

Parallèlement, le Maroc a poursuivi en diffamation plusieurs médias et associations (Forbidden Stories, Amnesty International, Le Monde, Radio France, L’Humanité, France Médias Monde et Mediapart). À deux reprises, le tribunal et la cour d’appel de Paris ont jugé irrecevable la plainte du royaume. Les magistrats français ont estimé qu’au regard de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, un État (qui n’est pas un individu) ne peut engager de poursuites en diffamation. Le Maroc a annoncé sa décision de se pourvoir en cassation.

« Face à la généralisation de la cybersurveillance, dont d’autres affaires ont témoigné depuis les premières révélations de Forbidden Stories et d’Amnesty International, le dossier Pegasus est emblématique et son traitement judiciaire devient plus urgent que jamais, commente Edwy Plenel. Comme les autres victimes de ce logiciel, nous nous étonnons de n’avoir pas encore été entendus par la justice française depuis la confirmation, par les expertises officielles de l’ANSSI à l’été 2021, de l’espionnage qui a porté atteinte à une liberté fondamentale : le droit d’informer. Cette lenteur nous inquiète. »