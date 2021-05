Politique agricole commune: un nouveau cadre, sans nouvelle ambition

Ils sont une grosse centaine ce jeudi matin devant le siège national de Pôle emploi, aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Des paysannes et des paysans venus d’Aveyron, de Haute-Vienne, d’Ille-et-Vilaine, de l’Yonne… réunis à l’appel de la Confédération paysanne pour dénoncer une PAC (Politique agricole commune) productiviste et destructrice d’emplois. « Ce n’est pas possible de remettre en place la même PAC qu’il y a sept ans, clame Nicolas Girod, le porte-parole du syndicat. On veut une PAC alimentaire, sociale, écologique. »