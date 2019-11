Tunisie: les épineuses alliances du futur gouvernement

Tunis (Tunisie), correspondance.– Il faudra du courage politique à l’homme désigné par le parti ayant eu le plus de sièges au Parlement pour former un gouvernement. Habib Jemli, 60 ans, ingénieur agronome de formation et ancien secrétaire d’État au ministère de l’agriculture de 2011 à 2014 a été choisi pour succéder à Youssef Chahed après les élections législatives et présidentielle d’octobre 2019.