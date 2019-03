Nouvelle loi pour prévenir les abus sexuels au Vatican

29 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Le pape François a rendu publique vendredi une nouvelle loi pour prévenir et combattre les violences, notamment sexuelles, sur les mineurs et les personnes vulnérables, législation qui s'applique à la Curie, aux employés de l'Etat du Vatican et à ses diplomates à travers le monde.