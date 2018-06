Les autorités algériennes accusées d’intensifier «la chasse aux Noirs»

C’est une réalité bien connue, mais si peu médiatisée et documentée à l’international qu’on finit par l’oublier. L’enquête de l’agence de presse américaine Associated Press (AP), parue lundi 25 juin, Walk or die, marche ou crève, jette une lumière crue sur le traitement que réserve le pouvoir algérien aux migrants subsahariens en les expulsant et en les abandonnant au sud du pays en plein désert dans des conditions inhumaines sans eau ni vivres.