Dans les territoires palestiniens, chronique d’une semaine d’occupation : une litanie de violences

EnEn Israël, des flots de manifestants envahissent les routes et les places, brandissent le mot « démocratie » et des drapeaux blanc et bleu par dizaines de milliers. À quelques dizaines de kilomètres d’eux tout au plus, des hommes meurent sous les balles des soldats de ce même État, des femmes enterrent leurs fils, des biens sont détruits, des maisons envahies.