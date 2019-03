Au Brésil, le président Bolsonaro veut réveiller les fantômes de la dictature

C’est une première. Jamais un président brésilien n’avait encouragé l’armée à rendre un hommage explicite à la dictature militaire (1964-1985), comme vient de le faire Jair Bolsonaro favorable à des «célébrations» ce 31 mars. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 434 assassinats politiques, entre 30 000 et 50 000 personnes arrêtées et torturées, plus de 8 000 indigènes tués...