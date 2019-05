Les Etats-Unis au Venezuela: la chute de Maduro ou le chaos

Le Venezuela agonise. À son chevet, des médecins prescrivent des ordonnances distinctes. La prescription des États-Unis pour faire face à l'autoritarisme du gouvernement de Nicolás Maduro et à la dramatique crise économique est sommaire et dangereuse : accélérer l'effondrement des institutions chavistes pour que le président s'en aille. Son diagnostic est tout aussi simpliste : sans Maduro, le lait et le miel couleront de nouveau au Venezuela.