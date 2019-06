« Historique » pour les uns, « inacceptable » pour les autres. La conclusion vendredi soir, après 20 ans de discussions, d’un vaste accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay) a ravi les négociateurs européens et américains. Mais elle a surtout déclenché en France et en Europe la colère des agriculteurs et écologistes qui s’y opposent depuis des mois.