Assistant vocal d’Apple: le calvaire des salariés

À la fin du mois de juillet, The Guardian et El País révélaient que des centaines de personnes étaient chargées d’écouter les conversations d’utilisateurs de Siri, l’assistant vocal d’Apple, afin de corriger ses résultats. Après avoir suspendu le programme qui reprendra à l'automne, la société vient d’annoncer le licenciement de 300 salariés. Mediapart a rencontré certains d'entre eux et s'est procuré des documents détaillant leur travail.