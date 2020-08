En Allemagne, une rentrée des classes dans le brouillard et la débrouille

Depuis le début du mois d’août, les 11 millions d’écoliers et lycéens allemands ont commencé à revenir à l’école, région par région. Déjà 12 Länder sur 16 ont franchi le pas, sans que l’on enregistre l’apparition de clusters majeurs. Mais ce retour en présentiel à 100 %, voulu à tout prix par les politiques et le monde économique, n’est possible qu’au prix de règles sanitaires très allégées.