Aux États-Unis, vous avez plus de chances d’aimer Netflix si vous êtes un électeur de gauche, plutôt qu’un fan de Donald Trump. C’est en tout cas le résultat d’un sondage réalisé par YouGov, et repris par la presse américaine. Contacté par Slate, l’institut explique avoir mené une enquête auprès d’un échantillon d’environ 7 000 électeurs et électrices, comprenant en proportion égale des démocrates, des républicains et des indépendants, entre janvier et mai dernier. Résultats : la cote de popularité de Netflix parmi les républicains a chuté de près de dix points sur la période. En moyenne, les républicains lui attribuaient un score de seulement 42/100 fin mai, contre 63/100 chez les démocrates.