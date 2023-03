Ingérence des Émirats en France : la communicante du Qatar porte plainte

L’affaireL’affaire de l’opération d’ingérence menée par les Émirats arabes unis (EAU) en France est désormais entre les mains de la justice. Selon des informations de Mediapart et du Monde, Sihem Souid, communicante et lobbyiste du Qatar en France, a déposé jeudi une plainte auprès du parquet de Paris pour « atteinte à la vie privée », « violation de domicile », « atteinte au secret des correspondances » et « vol », au sujet de faits d’espionnage et de déstabilisation dont elle aurait été victime.