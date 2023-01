Le congrès du PS se résume au débat sur la stratégie de l’union

IlIl aura fallu attendre 22 h 30, le 6 janvier sur France Info TV lors du débat télévisé qui opposait les trois candidat·es à la direction du Parti socialiste (PS), pour que la question réellement déterminante pour son 80e congrès (qui a lieu à Marseille fin janvier, mais dont le vote des 41 000 adhérent·es inscrit·es se déroule les 12 et 19) soit enfin posée. Celle de l’avenir de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) et de la stratégie unitaire à gauche. Tout le reste, pendant une heure et demie, ne fut que littérature.