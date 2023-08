RoanneRoanne est une ville moyenne, sous-préfecture parmi 233 autres de France qui ne fait pas souvent parler d’elle. Politiquement rien ne sort particulièrement de l’ordinaire. Ses 33 000 habitants ont la particularité de voter à l’image des Français. En 2017, les résultats locaux collaient même quasiment parfaitement aux nationaux jusqu’à un taux de participation identique. Cinq ans plus tard, c’est légèrement moins vrai. Les Roannais ont voté un peu plus Macron, et l’extrême droite a gagné du terrain. La France insoumise, elle, reste stable et perdante. Aux législatives, le candidat LFI de la Nupes, Ismael Stevenson, n’a pas passé le premier tour.