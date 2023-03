Après le 49-3, des étudiants cherchent « de nouvelles formes de lutte »

LaLa furie des brigades de répression de l’action violente motorisée (BRAV-M) n’a pas eu raison d’elles. Samedi 18 mars, à presque 22 heures, deux jeunes manifestantes narguaient encore les forces de l’ordre, place d’Italie, d’où était parti quelques heures plus tôt le cortège parisien à l’appel de la CGT Île-de-France, en dansant et chantant : « On est là ! » Comme dans tous les rassemblements, blocages et manifestations qui s’enchaînent depuis le 49-3 déclenché par Élisabeth Borne le 16 mars, la jeunesse était largement mobilisée, sans bannières ni drapeaux, dans cette marche brutalement réprimée par la police.