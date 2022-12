Projet de loi Darmanin : les limites du tri entre bons et mauvais étrangers

LaLa globalité du texte n’a pas encore été dévoilée que le ministre de l’intérieur, qui porte le futur projet de loi « asile et immigration », a pris soin d’arroser le débat public de premières annonces concernant les mesures phares, souvent accompagnées de « petites phrases » dont l’objectif est clairement affiché : distinguer les « bons » des « mauvais » étrangers, ceux que l’on est prêts à accueillir et ceux dont on se passerait bien, ceux qui « bossent » et non pas ceux qui « rapinent ».