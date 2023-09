Sénatoriales : la percée du RN passe par les maires ruraux

JordanJordan Bardella a le sourire. Dans une vidéo réalisée à son bureau et diffusée sur X, le président du Rassemblement national (RN) s’est satisfait des résultats des élections sénatoriales, dimanche 24 septembre, qui ont permis au parti d’extrême droite de « pousser les portes du Sénat », avec trois nouveaux élus. L’eurodéputé en a aussi profité pour s’adresser aux quelque 5 000 grands électeurs et électrices, maires ou conseillères et conseillers municipaux, qui ont glissé un bulletin RN dans l’urne, le 24 septembre : « Venez nous retrouver au RN, cette maison commune de ceux qui veulent voir la France de nouveau grande, fière et puissante. »