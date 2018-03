La sidération de la guerre

Toute jeune photographe polonaise, Wiktoria Wojciechowska s’est lancée fin 2014 dans un projet impressionnant. Pendant un an et demi, sans commande ni autorisation officielle, elle s’est rendue une douzaine de fois sur le terrain de la guerre en Ukraine, à la rencontre de jeunes soldats non professionnels, qui ont partagé avec elle leurs souvenirs. Le projet, baptisé « Sparks », est à multiples facettes : photos, vidéos, collages, textes et divers matériels récoltés. « Sparks », explique-t-elle, fait référence à ces missiles incendiaires qui percent les murs des maisons et dont les flashs se diffusent d’abord sur les visages puis dans la mémoire des victimes.