Comment décarboner la recherche ?

Face à l’État, la fronde des élus locaux de Loire‐Atlantique

Entre l’État et les maires ruraux, rien ne va plus. De plus en plus démissionnent, comme Yannick Morez, à Saint-Brevin-les-Pins. D’autres luttent contre des projets qu’ils estiment néfastes. Face à des institutions qui les ignorent, ils se retrouvent de plus en plus souvent du côté des « opposants ». Et s’en trouvent les premiers surpris.