Le « vivant » noie-t-il le poisson politique ?

L’arbre du « vivant » cache-t-il la forêt de l’exploitation et de la domination ? Les adeptes du tournant non humain sont-ils voués à être domestiqués par la capacité de récupération du capital ? L’affrontement sourd entre pensées du vivant et théories anticapitalistes cristallise les hésitations sur la couleur politique que devrait dessiner l’alliance entre le vert et le rouge. Un article de la « Revue du crieur ».