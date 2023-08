Série Épisode 4 EP. 4 Assia Djebar, une pionnière immortelle

« La Zerda ou les chants de l’oubli », d’Assia Djebar : déconstruire le regard colonial

À partir d’images d’archives coloniales, l’écrivaine et cinéaste franco-algérienne compose un essai où la bande-son donne la parole aux Maghrébins et Maghrébines. Poésies, cris de révolte et chants, en arabe et en français, viennent, en contrepoint de l’histoire officielle, faire revivre la domination vécue par les peuples nord-africains.

