Rends la joie. Martin Dust invité de Kiyémis : « Le but ultime de la lutte, c’est la joie »

Dans le nouveau rendez-vous de Mediapart, la poétesse Kiyémis interroge des artistes pour évoquer la place de la joie dans leur œuvre et leurs combats. Elle reçoit Martin Dust du Cabaret de poussière. Ensemble, l’auteur-compositeur meneur de cabaret et la poétesse discutent la manière dont les lieux de culture subversives ont accompagné les mouvements militants et leurs inspirations poétiques et subversives.

